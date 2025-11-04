Противник президента Трампа Зохран Мамдани избран мэром Нью-Йорка

Демократический социалист и член Ассамблеи штата Нью-Йорк Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став первым мусульманином и выходцем из Южной Азии, возглавившим крупнейший город США. Об этом сообщают NBC News и The New York Times.

По итогам подсчёта голосов Мамдани опередил бывшего губернатора штата Эндрю Куомо, баллотировавшегося как независимый кандидат, а также республиканца Кёртиса Сливу.

Победа Мамдани знаменует собой поколенческую смену в руководстве Демократической партии и усиливает позиции прогрессивного крыла на фоне первых крупных выборов после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В своей победной речи Мамдани заявил, что намерен «вернуть городу справедливость и доступность для всех жителей, а не только для привилегированных». Он также резко раскритиковал действующую федеральную администрацию, подчеркнув, что «Нью-Йорк всегда будет оплотом демократии, равенства и сопротивления авторитаризму».

Зохран Мамдани, сын иммигрантов из Уганды и Индии, ранее представлял округ Астория в Ассамблее штата. Его программа включала реформу жилищной политики, расширение общественного транспорта и доступного здравоохранения, а также поддержку мигрантов.

Инаугурация нового мэра Нью-Йорка запланирована на январь 2026 года.