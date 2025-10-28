В США открыт новый вид бабочек Celastrina iryna, названный в память об Ирине Заруцкой, 23-летней украинской беженке из Шарлотт, Северная Каролина, убитой в 2025 году.

Новый вид обнаружен на юго-восточных прибрежных равнинах США. Он близок к Celastrina neglecta, но отличается уникальным рисунком крыльев, характерным для Celastrina ladon, что позволяет предположить его возможное гибридное происхождение.

Учёные обнаружили несколько образцов в коллекции Гатрелла, собранных в округах Айкен и Барнвелл (SC), а также в округах Дорчестер (SC) и Берк (GA). Общеупотребительное название вида — Iryna’s Azure, вдохновлённое греческой богиней мира и символизирующее спокойствие, гармонию и умиротворение.