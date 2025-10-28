ICE выдвинула ордер на арест нелегала, убившего троих в Калифорнии, управляя 18-колёсным грузовиком в состоянии опьянения

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) выдвинула ордер на арест Джашанприта Сингха, нелегального иммигранта из Индии, обвиняемого в гибели трёх человек и ранении нескольких других в результате аварии с участием грузовика в округе Сан-Бернардино.

Инцидент произошёл, когда Сингх управлял 18-колёсным грузовиком в состоянии алкогольного опьянения, сообщает калифорнийская полиция. Камеры на приборной панели зафиксировали момент аварии.

Сингх впервые въехал в США через южную границу в 2022 году и был отпущен на территорию страны при администрации Джо Байдена, передает ICE.

«Дыры в законодательстве, позволяющие нелегальным мигрантам управлять опасными коммерческими транспортными средствами, должны быть закрыты немедленно», — заявил исполняющий обязанности директора Лос-Анджелесского отделения ICE Андре Кинонес. «Подобные трагедии на 100% предотвратимы, и мы будем добиваться, чтобы нарушители закона, угрожающие жизням людей, несли ответственность. Преступники вроде Джашанприта Сингха будут преследоваться по всей строгости закона и выдворены из страны для защиты американской общественности».

Ранее на этой неделе ICE выдвинула отдельный ордер на арест другого нелегала, также управлявшего грузовиком и ставшего причиной смертельного ДТП.

Службы безопасности США ежедневно работают над предотвращением подобных трагедий. Жертвы преступлений, совершённых нелегальными мигрантами, могут обратиться за поддержкой в офис Victims of Immigration Crime Engagement (VOICE) по телефону 1-855-488-6423.