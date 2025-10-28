В округе Плейсер арестованы подозреваемые в мошенничестве с автомобилями

Отдел по имущественным преступлениям шерифа округа Плейсер арестовал 19-летнего Юлиана Михая и 36-летнего Дечебала Михая из Фримонта за участие в мошенничестве, известном как «масло в двигателе».

На прошлой неделе жительница Ньюкасла обратилась в офис шерифа после того, как подозреваемые попытались обмануть её при продаже автомобиля. Во время тест-драйва машина внезапно начала дымить — чего раньше никогда не происходило. Этот распространённый вид мошенничества заставляет жертву поверить в серьёзную неисправность автомобиля, после чего злоумышленники могут приобрести машину по значительно заниженной цене.

В данном случае жертва заподозрила, что подозреваемые специально добавили масло в двигатель, чтобы создать видимость поломки. Женщина попросила их вернуться в другой день и сразу обратилась к сотрудникам шерифа. Встреча с подозреваемыми была организована совместно с патрульными и детективами в Ньюкасле, и оба мужчины были немедленно арестованы.

При обыске их автомобиля были обнаружены поддельные документы и доказательства кражи личности, сообщает местная полиция. Дальнейшее расследование Региональной группы по борьбе с кражами автомобилей (RATTF) показало, что 4Runner, на котором они приехали в Ньюкасл, также был получен по аналогичной схеме в районе залива. Первоначальная владелица была обманута и продала машину за менее чем 25% её стоимости.

Оба подозреваемых были помещены в южную тюрьму округа Плейсер по обвинениям в мошенничестве, преступном сговоре, хранении поддельных регистрационных документов и краже личности.

Все эти преступления квалифицируются как тяжкие.

Местная полиция публикует совет по безопасности: при встречах для покупки или продажи автомобиля или любых других крупных предметов соблюдайте меры предосторожности. Вы всегда можете использовать парковку любого отделения шерифа для безопасного обмена.