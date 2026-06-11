Полицейские без границ: документальный фильм о выходцах из бывшего СССР, служащих в полиции Калифорнии

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Новый документальный фильм, созданный журналистом и продюсером Русланом Гуржий, рассказывает историю сотрудников полицейского департамента города Уэст-Сакраменто в Калифорнии, чьи корни уходят в Россию, Украину, Беларусь и Узбекистан. Несмотря на политические конфликты, войны и разногласия, затронувшие их страны происхождения, сегодня они несут службу плечом к плечу, объединенные общей миссией — защищать жителей американского города, который стал для них новым домом.

Фильм предлагает редкий взгляд изнутри на работу современной американской полиции. Камера сопровождает офицеров во время патрулирования улиц, реагирования на экстренные вызовы, задержания подозреваемых и проведения операций повышенного риска. Зрители становятся свидетелями реальных событий, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, принимая решения в ситуациях, где на кону могут стоять человеческие жизни.

Одним из героев фильма является офицер российского происхождения, бывший морской пехотинец США, Алексей Венников, который рассказывает о своем пути от военной службы до работы в полиции. Другие сотрудники полиции — выходец из Беларуси Андрей Кинда и уроженец Украины Назарий Якимчук — делятся историями о том, как эмиграция изменила их жизнь, почему они решили посвятить себя службе обществу и что для них означает американская система правосудия.

Alexei Venikov (Алексей Веников) | Photo: SlavicSac.com

Однако фильм не ограничивается только экшеном и служебными эпизодами.

Особое внимание уделяется отношениям между полицией и местным населением. Уэст-Сакраменто является домом для одной из крупнейших славянских общин Северной Калифорнии. Здесь проживают тысячи выходцев из стран бывшего Советского Союза, многие из которых сохраняют родной язык, культурные традиции и религиозные общины. Для полиции важно не только обеспечивать безопасность, но и выстраивать доверие с жителями, преодолевая языковые и культурные барьеры.

“Когда между полицией и обществом существует доверие и взаимопонимание, в том числе с различными этническими группами, и у нас налажено хорошее взаимодействие с ними, наша работа становится намного легче. Мы можем эффективнее раскрывать преступления, устанавливать личности подозреваемых, задерживать их и привлекать к ответственности”, — говорит выходец из Узбекистана, ветеран полиции Евгений Семерюк.

Sergeant Eugene Semeryuk | Photo: SlavicSac.com

Руководство департамента признает, что доверие общества невозможно завоевать исключительно исполнением закона. По словам участников фильма, значение имеет не только то, какие законы соблюдаются, но и то, как именно полиция взаимодействует с людьми. Именно поэтому в департаменте работают сотрудники самых разных национальностей и культурных традиций, включая офицеров славянского происхождения, которые помогают устанавливать контакт с русскоязычными жителями региона.

“Среди наших сотрудников, конечно, есть и мужчины, и женщины. У нас работают представители разных рас и национальностей, люди с самым разным жизненным опытом и происхождением. Более того, около полудюжины сотрудников приехали из бывшего Советского Союза или имеют славянские корни. Нам повезло. Мы очень рады, что они служат в нашем департаменте”, – делится шеф полиции Том Макдональд.

Officer Nazariy Yakimchuk | Photo: SlavicSac.com

Отдельной темой фильма становится американская модель полицейской службы. Герои рассказывают о принципах работы правоохранительных органов в США, где особое внимание уделяется защите прав граждан, ответственности перед обществом и поиску баланса между обеспечением безопасности и уважением к личным свободам.

Фильм также поднимает более широкий вопрос о том, как люди из разных стран и с разным жизненным опытом могут находить общий язык в условиях глобальных политических конфликтов. Для героев картины происхождение не является препятствием для совместной службы. Напротив, разнообразие взглядов и культур становится преимуществом, позволяющим лучше понимать сообщество, которому они служат.

«Полицейские без границ» — это не только рассказ о работе правоохранителей. Это история об иммиграции, адаптации, общественном служении и человеческих отношениях. В мире, где политические разногласия все чаще разделяют людей, фильм показывает пример того, как профессионализм, взаимное уважение и общая цель способны объединять представителей самых разных народов.

Через личные истории офицеров, реальные события и повседневную работу полиции документальная картина демонстрирует, что служение обществу не имеет национальности, а безопасность и доверие остаются универсальными ценностями, которые объединяют людей независимо от их происхождения.

Sergeant Andre Kinda | Photo: SlavicSac.com

Согласно исследованию «Славянского Сакраменто», основанному на последних данных Бюро переписи населения США, в Калифорнии проживает около миллиона выходцев из стран бывшего Советского Союза.