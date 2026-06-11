Полицейские без границ: документальный фильм о выходцах из бывшего СССР, служащих в полиции Калифорнии

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Новый документальный фильм, созданный журналистом и продюсером Русланом Гуржий, рассказывает историю сотрудников полицейского департамента города Уэст-Сакраменто в Калифорнии, чьи корни уходят в Россию, Украину, Беларусь и Узбекистан. Несмотря на политические конфликты, войны и разногласия, затронувшие их страны происхождения, сегодня они несут службу плечом к плечу, объединенные общей миссией — защищать жителей американского города, который стал для них новым домом.

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Фильм предлагает редкий взгляд изнутри на работу современной американской полиции. Камера сопровождает офицеров во время патрулирования улиц, реагирования на экстренные вызовы, задержания подозреваемых и проведения операций повышенного риска. Зрители становятся свидетелями реальных событий, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, принимая решения в ситуациях, где на кону могут стоять человеческие жизни.

Одним из героев фильма является офицер российского происхождения, бывший морской пехотинец США, Алексей Венников, который рассказывает о своем пути от военной службы до работы в полиции. Другие сотрудники полиции — выходец из Беларуси Андрей Кинда и уроженец Украины Назарий Якимчук — делятся историями о том, как эмиграция изменила их жизнь, почему они решили посвятить себя службе обществу и что для них означает американская система правосудия.

WSPD
Alexei Venikov (Алексей Веников) | Photo: SlavicSac.com

Однако фильм не ограничивается только экшеном и служебными эпизодами.

Особое внимание уделяется отношениям между полицией и местным населением. Уэст-Сакраменто является домом для одной из крупнейших славянских общин Северной Калифорнии. Здесь проживают тысячи выходцев из стран бывшего Советского Союза, многие из которых сохраняют родной язык, культурные традиции и религиозные общины. Для полиции важно не только обеспечивать безопасность, но и выстраивать доверие с жителями, преодолевая языковые и культурные барьеры.

“Когда между полицией и обществом существует доверие и взаимопонимание, в том числе с различными этническими группами, и у нас налажено хорошее взаимодействие с ними, наша работа становится намного легче. Мы можем эффективнее раскрывать преступления, устанавливать личности подозреваемых, задерживать их и привлекать к ответственности”, — говорит выходец из Узбекистана, ветеран полиции Евгений Семерюк.

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Sergeant Eugene Semeryuk | Photo: SlavicSac.com

Руководство департамента признает, что доверие общества невозможно завоевать исключительно исполнением закона. По словам участников фильма, значение имеет не только то, какие законы соблюдаются, но и то, как именно полиция взаимодействует с людьми. Именно поэтому в департаменте работают сотрудники самых разных национальностей и культурных традиций, включая офицеров славянского происхождения, которые помогают устанавливать контакт с русскоязычными жителями региона.

“Среди наших сотрудников, конечно, есть и мужчины, и женщины. У нас работают представители разных рас и национальностей, люди с самым разным жизненным опытом и происхождением. Более того, около полудюжины сотрудников приехали из бывшего Советского Союза или имеют славянские корни. Нам повезло. Мы очень рады, что они служат в нашем департаменте”, – делится шеф полиции Том Макдональд.

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Officer Nazariy Yakimchuk | Photo: SlavicSac.com

Отдельной темой фильма становится американская модель полицейской службы. Герои рассказывают о принципах работы правоохранительных органов в США, где особое внимание уделяется защите прав граждан, ответственности перед обществом и поиску баланса между обеспечением безопасности и уважением к личным свободам.

Фильм также поднимает более широкий вопрос о том, как люди из разных стран и с разным жизненным опытом могут находить общий язык в условиях глобальных политических конфликтов. Для героев картины происхождение не является препятствием для совместной службы. Напротив, разнообразие взглядов и культур становится преимуществом, позволяющим лучше понимать сообщество, которому они служат.

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«Полицейские без границ» — это не только рассказ о работе правоохранителей. Это история об иммиграции, адаптации, общественном служении и человеческих отношениях. В мире, где политические разногласия все чаще разделяют людей, фильм показывает пример того, как профессионализм, взаимное уважение и общая цель способны объединять представителей самых разных народов.

Через личные истории офицеров, реальные события и повседневную работу полиции документальная картина демонстрирует, что служение обществу не имеет национальности, а безопасность и доверие остаются универсальными ценностями, которые объединяют людей независимо от их происхождения.

WSPD
Sergeant Andre Kinda | Photo: SlavicSac.com

Согласно исследованию «Славянского Сакраменто», основанному на последних данных Бюро переписи населения США, в Калифорнии проживает около миллиона выходцев из стран бывшего Советского Союза.

California State Library

Эта публикация полностью или частично поддержана за счет средств, предоставленных штатом Калифорния, находящихся в ведении Библиотеки штата Калифорния.

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