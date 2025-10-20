Трамп: «Я никогда не говорил, что Украина победит», но уверен, что «мы к этому придём»

Сообщается, что во время встречи с Зеленским в Белом доме Трамп, повышая голос и ругаясь, требовал от Украины принять условия мира, предложенные Владимиром Путиным, или столкнуться с разрушительными последствиями.

Дональд Трамп заявил, что украинский регион Донбасс следует оставить разделённым по текущей линии фронта, чтобы завершить конфликт. «Пусть всё останется так, как есть. Сейчас он уже разделён», — сказал Трамп, отметив, что около 78% территории региона находится под контролем России.

Ранее Трамп настаивал на прекращении военной помощи Украине и активно выступал за переговоры, что вызывало неоднозначную реакцию в США и на международной арене. Его политика, включая требования принять условия Путина, рассматривается как спорная и обсуждается в контексте прошлых скандалов и импичмента.

По данным СМИ, украинский президент Владимир Зеленский готовится к новым переговорам в Лондоне в рамках «коалиции желающих», где будут обсуждаться пути урегулирования войны.

Ранее Трамп также заявил, что Америка не будет поставлять Украине ракеты «Томагавк», что дополнительно осложняет перспективы вооружённой поддержки.

