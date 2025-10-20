В Оклахоме арестованы 120 нелегальных иммигрантов, включая украинцев, белоруса, казаха, киргизов и узбека.

С 22 по 25 сентября сотрудники ICE совместно с Патрулем штата Оклахома провели трёхдневную спецоперацию, направленную на предотвращение преступной деятельности и угроз общественной безопасности.

В ходе операции 120 нелегальных иммигрантов были задержаны за нарушение иммиграционного законодательства, из них 91 управлял грузовиком с коммерческим водительским удостоверением CDL, 27 арестованы во время обычных дорожных проверок, двое — рядом с плантацией марихуаны.

Среди задержанных выявлены преступления, включая вождение в нетрезвом виде, незаконное возвращение в США, отмывание денег, контрабанду людей и распространение наркотиков.

Основные страны гражданства задержанных водителей CDL: Индия, Китай, Узбекистан, Россия, Украина и другие. Среди пассажиров без CDL — Мексика, Гватемала, Китай и Куба.