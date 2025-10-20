Федеральные иммиграционные службы провели рейд возле аэропорта Чикаго О’Хара, арестовав 11 водителей сервисов по совместным поездкам с криминальным прошлым, включая домашнее насилие, вождение в нетрезвом виде, просроченные визы и вынесенные окончательные постановления о депортации. Арестованные граждане представляли несколько стран, включая Украину, Россию, Колумбию, Киргизию, Мексику, Монголию, Польшу и Венесуэлу. Операция является частью более широкой программы иммиграционного контроля.

Рейд проводился на парковке для водителей сервисов совместных поездок, где федеральные агенты допрашивали и задерживали водителей. Это уже второй подобный рейд на водителей у О’Хара за чуть более недели.

Иммиграционная служба отметила, что у задержанных есть криминальное прошлое, однако конкретные имена не раскрываются. Представители сообществ водителей выразили обеспокоенность рейдом, подчеркнув важность их работы для местного сообщества. Операция прошла на фоне протестов против администрации Трампа и ужесточения иммиграционного контроля.

Кроме того, 15 октября ICE Чикаго арестовала незаконного иммигранта из Черногории, недавно принятого на службу в полицию пригорода Чикаго — Хэновер-Парк.

Ранее сообщалось об аресте 120 нелегалов, включая граждан Украины, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

