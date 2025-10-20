Россия и США могут соединить тоннелем через Берингов пролив

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил построить межконтинентальный тоннель, который соединит Чукотку и Аляску. Идея, по его словам, способна стать «символом сотрудничества между Россией и США» и новой страницей в отношениях двух стран.

По предварительным оценкам, строительство может занять менее восьми лет, а стоимость проекта — не превысить восьми миллиардов долларов. Тоннель может стать частью транспортного коридора, который объединит Евразию и Северную Америку, упростив торговые и логистические связи.

Интересно, что Дмитриев предложил назвать тоннель именами президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Идея вызвала оживлённые дискуссии как в российских, так и в американских медиа.

Президент США Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, назвал проект «интересным» и уточнил, что хотел бы услышать мнение украинского лидера Владимира Зеленского, который, как передают источники, скептически отнёсся к инициативе.

Тем временем российские инженеры утверждают, что работа над технико-экономическим обоснованием проекта началась ещё полгода назад. По замыслу авторов, тоннель под Беринговым проливом станет самым протяжённым подводным переходом в мире и новым символом «мостов, а не стен» между Востоком и Западом.