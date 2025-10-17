Дональд Трамп призвал Зеленского и Путина «остановить убийства и заключить сделку»

Дональд Трамп заявил, что провёл «интересную и дружескую» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой вновь призвал к немедленному прекращению боевых действий.

«Я сказал ему, как ранее настоятельно советовал и президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку. Довольно крови — пусть история решит, кто победил. Пусть оба заявят о победе и остановятся там, где стоят», — написал Трамп в своей соцсети.

Он подчеркнул, что необходимо прекратить стрельбу, гибель людей и бесконечные расходы: «Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Еженедельно гибнут тысячи людей — хватит! Возвращайтесь домой к своим семьям с миром!»