Трамп и Зеленский провели очередные переговоры в Белом доме: обсуждение путей завершения войны и перспективы мира

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели продолжительные переговоры в Белом доме, в ходе которых обсудили пути завершения российско-украинской войны, возможности мирных переговоров и сотрудничество в сфере обороны и энергетики.

В начале встречи Трамп отметил, что президент Зеленский «прошёл через многое» и подчеркнул, что обе стороны делают значительный прогресс в поиске решения конфликта. Американский лидер подтвердил, что накануне провёл двух с половиной часовой разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались шаги к прекращению огня и возможные рамки будущего соглашения.

Зеленский поблагодарил Трампа за успешное достижение перемирия на Ближнем Востоке и выразил надежду, что этот опыт поможет остановить войну России против Украины. Он сообщил, что Украина ведёт переговоры с американскими энергетическими и оборонными компаниями, которые готовы поддержать восстановление инфраструктуры и усилить оборонные возможности страны.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что в декабре намерен провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и допустил, что следующий раунд мирных переговоров при участии России и Украины может состояться в Будапеште. По его словам, встреча будет сложной, поскольку президенты не питают симпатий друг к другу, но главная цель — создать условия для диалога.

Трамп также подтвердил, что обсуждал с Зеленским возможность поставок ракет «Томагавк», однако подчеркнул, что главная цель — закончить войну, а не вооружать её. Зеленский заявил, что Украина готова к взаимному сотрудничеству с США в области беспилотных технологий и совместного производства вооружений.

В ходе пресс-конференции Трамп назвал себя посредником между Россией и Украиной и отметил, что это будет девятый конфликт, который ему удастся урегулировать. Он подчеркнул, что уже добился мира на Ближнем Востоке и уверен, что сможет завершить и этот конфликт.

Зеленский выразил уверенность, что у президента Трампа есть реальный шанс завершить войну, добавив, что Украина не обсуждает отказ от суверенитета или членства в НАТО, но стремится к гарантиям безопасности и устойчивому миру.

В завершение встречи Трамп заявил, что продолжит миротворческую миссию “не ради наград, а ради спасённых жизней”, подчеркнув, что ни один президент США ранее не завершил ни одной войны, а он “уже остановил восемь”.

