Президент США Дональд Трамп заявил о том, что рассматривает возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. По словам американского лидера, решение пока находится на стадии обсуждения, и окончательное решение будет зависеть от того, как Киев планирует использовать эти вооружения.

Трамп подчеркнул, что речь идёт о «очень ограниченном количестве» ракет, и цель поставок — оказание давления на Россию и поддержка Украины в конфликте. Американский лидер также отметил, что прежде чем принять окончательное решение, он хочет получить больше информации о возможных последствиях и маршрутах применения ракет.

Эксперты отмечают, что инициатива Трампа может усилить позиции Украины в переговорах, но одновременно несёт риски эскалации конфликта с РФ. В США и Европе уже начались дискуссии о том, как поставки Tomahawk могут повлиять на динамику войны и международные отношения.

В Киеве заявление Трампа восприняли как «сигнал серьёзной поддержки», однако официального подтверждения о начале поставок пока нет.

Ранее сообщалось, что Украина готова выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.