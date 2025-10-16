Трамп сообщил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал встречу в Будапеште для прекращения войны между Россией и Украиной

Дональд Трамп сообщил о завершении очередного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа прошла «очень продуктивно».

Путин поздравил Трампа и Соединённые Штаты с «великой заслугой мира на Ближнем Востоке», отметив, что такое достижение «снилось веками». Трамп выразил убеждённость, что успех на Ближнем Востоке может способствовать дальнейшим переговорам по завершению конфликта России и Украины.

В ходе разговора Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за её участие в помощи детям, заявив, что это «будет продолжаться». Также стороны обсудили торговые отношения между Россией и США после завершения войны в Украине.

По итогам разговора было достигнуто соглашение провести на следующей неделе встречу на уровне советников высокого уровня. Переговоры с американской стороны будут возглавлять госсекретарь Марко Рубио и другие назначенные лица. Локация встречи пока не определена.

Трамп заявил, что затем он и Путин встретятся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, чтобы попытаться положить конец «бесчестной» войне между Россией и Украиной.

Кроме того, Трамп анонсировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующий день в Овальном кабинете Белого дома, где они обсудят содержимое телефонного разговора с Путиным и другие вопросы.

Трамп выразил уверенность, что сегодняшняя беседа стала важным шагом вперёд в достижении прогресса.

Ранее сообщалось, что Трамп раздумывает о возможной передаче Украине ракет Tomahawk.