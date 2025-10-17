Американец, передававший данные ВС РФ, получил российское гражданство

Американец Дэниел Мартиндейл, который в течение двух лет передавал информацию о позиции украинских войск российским военным, получил российское гражданство. Торжественную церемонию вручения паспорта провёл глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Как сообщил Пушилин, информация, переданная Мартиндейлом, сыграла ключевую роль в подготовке операции по взятию города Курахово. По его словам, эти данные позволили сохранить жизни российских военнослужащих и выполнить поставленные боевые задачи.

«Я имею честь вручить паспорт гражданина Российской Федерации Дэниелу Мартиндейлу, который своими поступками уже давно доказал, что он один из нас», — заявил Пушилин, отметив, что решение о предоставлении гражданства принято указом президента России Владимира Путина как форма благодарности и доверия.

Мартиндейл, по его словам, прибыл в Украину в феврале 2022 года в качестве миссионера. Он рассказал, что передавал координаты украинских военных объектов, используя мессенджер Telegram. Смартфон для связи с российскими спецслужбами был доставлен ему с помощью беспилотника.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, в октябре 2024 года российские военные вывезли Мартиндейла с территории Украины в Москву. Там он официально запросил политическое убежище. В марте он заявил, что рад больше не иметь ничего общего с США и выразил желание продолжить сотрудничество с российскими структурами.

По утверждению самого Мартиндейла, он самостоятельно вышел на контакт с представителями российских сил и намеренно работал на их стороне. В одном из эпизодов, по его словам, он указал российским военным цель — продуктовый магазин, в подвале которого якобы находился украинский командный пункт.

«За заслуги перед Донецкой Народной Республикой я вручил Дэниелу Мартиндейлу высшую награду — орден Республики. Это знак нашей глубокой признательности за то, что он сохранил человечность в самых тяжёлых условиях — за стойкость и верность. Добро пожаловать домой, в Россию!» — сказал Пушилин.

Сейчас, по словам Мартиндейла, продолжается процедура оформления его статуса как политического беженца.