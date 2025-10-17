Daniel Martindale

Американец, передававший данные ВС РФ, получил российское гражданство

Американец Дэниел Мартиндейл, который в течение двух лет передавал информацию о позиции украинских войск российским военным, получил российское гражданство. Торжественную церемонию вручения паспорта провёл глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Как сообщил Пушилин, информация, переданная Мартиндейлом, сыграла ключевую роль в подготовке операции по взятию города Курахово. По его словам, эти данные позволили сохранить жизни российских военнослужащих и выполнить поставленные боевые задачи.

«Я имею честь вручить паспорт гражданина Российской Федерации Дэниелу Мартиндейлу, который своими поступками уже давно доказал, что он один из нас», — заявил Пушилин, отметив, что решение о предоставлении гражданства принято указом президента России Владимира Путина как форма благодарности и доверия.

Мартиндейл, по его словам, прибыл в Украину в феврале 2022 года в качестве миссионера. Он рассказал, что передавал координаты украинских военных объектов, используя мессенджер Telegram. Смартфон для связи с российскими спецслужбами был доставлен ему с помощью беспилотника.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, в октябре 2024 года российские военные вывезли Мартиндейла с территории Украины в Москву. Там он официально запросил политическое убежище. В марте он заявил, что рад больше не иметь ничего общего с США и выразил желание продолжить сотрудничество с российскими структурами.

По утверждению самого Мартиндейла, он самостоятельно вышел на контакт с представителями российских сил и намеренно работал на их стороне. В одном из эпизодов, по его словам, он указал российским военным цель — продуктовый магазин, в подвале которого якобы находился украинский командный пункт.

United States Commission on International Religious Freedom

Комиссия США по религиозной свободе рассмотрела обращения христиан из постсоветских стран

«За заслуги перед Донецкой Народной Республикой я вручил Дэниелу Мартиндейлу высшую награду — орден Республики. Это знак нашей глубокой признательности за то, что он сохранил человечность в самых тяжёлых условиях — за стойкость и верность. Добро пожаловать домой, в Россию!» — сказал Пушилин.

Сейчас, по словам Мартиндейла, продолжается процедура оформления его статуса как политического беженца.

ПО ТЕМЕ