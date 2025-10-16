Легендарный правозащитник и лидер религиозного миграционного движения Борис Перчаткин сообщил о прекращении действия Поправки Лаутенберга, которая на протяжении десятилетий служила основным путем для иммиграции преследуемых верующих из республик бывшего Советского Союза в США.

Подробное обсуждение причин закрытия программы и ее исторического значения состоялось в видеоинтервью на канале «Славянское Сакраменто» с ведущей YouTube-канала Mother of Angels – Еленой Скорняковой.

Борис Перчаткин сыграл ключевую роль в продвижении Поправки Лаутенберга (принята в 1990 году), которая облегчила получение убежища для членов традиционно преследуемых конфессий (таких как нерегистрированные пятидесятники и адвентисты). Он уточнил, что программа требовала принадлежности к преследуемой группе и наличия прямых родственников в США, став, по сути, «льготным воссоединением семей».

Закрытие программы и причины

По словам Перчаткина, действие программы, которая ежегодно утверждалась Конгрессом, было прекращено после долгих лет сокращения квот. Правозащитник объяснил, что с начала 90-х годов он лично обеспечивал регулярное предоставление в Госдепартамент США обзоров о религиозных преследованиях для продления Поправки. «Приблизительно с четырнадцатого года я это делать перестал. В силу того, что это стоит деньги, средства…» — пояснил Перчаткин, добавив, что отсутствие актуальной информации привело к закрытию программы администрацией Трампа.

Необходимость восстановления программы беженцев

Перчаткин подчеркнул, что сегодня, когда программа «остро нужна», для ее восстановления потребуются «невероятные усилия» — от профессиональной организации сбора информации о текущих преследованиях до организации слушаний в Конгрессе. Он также поделился личными воспоминаниями об «огненных тропах» (тюрьмы, лагеря) и усилиях, которые он предпринимал, чтобы сохранить «двери открытыми» для миграции.

Интервью на канале «Славянское Сакраменто» доступно для просмотра и содержит полное свидетельство Бориса Перчаткина.