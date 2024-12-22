При помощи российских спецподразделений в конце октября в Москву из Угледара, Украина, был вывезен гражданин США Дэниел Мартиндейл, после того, как он помог Кремлю атаковывать украинские войска. Он запросил политическое убежище в России.

На пресс-конференции в медиагруппе “Россия сегодня” Мартиндейл заявил, что на украинской территории он находился с 11 февраля 2022 года. По его словам, он работал миссионером.

По словам американца, данные о военных объектах Украины, координаты объектов ВСУ, которые позволяли российским военным наносить по ним удары, он передавал российской стороне в течение двух лет, поскольку хотел сохранить жизнь солдатам и офицерам армии агрессора. Мартиндейл подчеркнул на пресс-конференции, что хотел бы продолжать заниматься подобной деятельностью.

Мартиндейл, представившийся миссионером, рассказал, что прибыл в Украину из Польши в начале 2022 года, всего за несколько дней до того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вводе российских войск. «Я давно мечтал попасть в Россию и понял, что это мой шанс», — процитировали его слова.

В разговоре с российскими СМИ он сообщил, что приехал в Украину незадолго до начала вторжения, поскольку планировал попасть на оккупированную территорию Донецка через украинский пункт пропуска еще до начала полномасштабных боевых действий.

Мартиндейл также утверждает, что самостоятельно обратился к российским спецслужбам с просьбой помочь ему добраться до Донецка. Ему предложили направиться в село Богоявленка Угледарской общины, где он должен был ждать прибытия российских войск.

Находясь там под видом миссионера, он прожил до осени 2024 года, после чего российские военные вывезли его в тыл. По заявлениям российской пропаганды, Мартиндейл неоднократно передавал оккупантам данные для нанесения ударов. Сам он на своем телеграм-канале признался, что однажды указал российским войскам цель — продуктовый магазин, в подвале которого якобы находился командный пункт ВСУ. Этот удар, по его словам, мог привести к гибели или исчезновению до 20 украинских военных.

Контакт с представителями российской армии он установил с помощью мессенджера Телеграм. Смартфон был доставлен Мартиндейлу с помощью беспилотника.

Американец показал свой потрепанный паспорт, который помог ему проехать по Украине. По его словам, за два года в тылу ВСУ никто ни разу не проверил его телефон на наличие переписок с российской армией. Также он отметил, что его никто не принуждал к сотрудничеству с РФ, что он хотел получить российское гражданство и заявил, что Россия выиграет войну на Украине.

По словам Мартиндейла, в настоящее время начата процедура предоставления ему политического убежища властями России.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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