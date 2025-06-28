В ходе встречи в Комиссии США по международной религиозной свободе (United States Commission on International Religious Freedom) группа религиозных активистов из различных штатов США представила доклады о положении евангельских христиан в Украине, России и других странах постсоветского пространства. В центре обсуждения оказались случаи преследования верующих, отказов в предоставлении альтернативной гражданской службы и угрозы насильственной мобилизации.

Инициативная группа обратилась к представителям Офиса международной религиозной свободы и Государственного департамента США с ходатайством о предоставлении статуса беженцев тем верующим, кто отказывается участвовать в вооружённых конфликтах по религиозным убеждениям. Речь идёт прежде всего о тех, кто прибыл в США по программе U4U или на иных неиммиграционных основаниях и в настоящее время находится на территории страны. В документах, переданных сотрудникам комиссии, подчёркивается преемственность религиозных репрессий от советской эпохи до сегодняшнего дня. По словам заявителей, верующие в Украине подвергаются призыву против воли, физическому и психологическому давлению, а также лишены возможности воспользоваться правом на альтернативную службу, гарантированным Конституцией.

Выступая перед представителями Офиса, правозащитник Борис Перчаткин отметил, что христиан, отказывающихся от участия в боевых действиях, задерживают на улицах, подвергают избиениям, удерживают в подвалах военкоматов и заставляют брать в руки оружие. По его словам, зафиксированы случаи инсценировки самоубийств, угроз членам семей и уголовных приговоров верующим за отказ от службы по соображениям совести.

Особое внимание участники встречи уделили ситуации в Украине, где, как утверждают активисты, развёрнута масштабная государственная кампания против так называемых «уклонистов», в число которых попадают и верующие. Отмечаются случаи давления на детей в школах, публичного осуждения и угроз лишения имущества. Подобные практики, по их словам, имеют место как в России, так и в Украине.

Активисты призвали власти США признать существующую угрозу свободе вероисповедания и оказать поддержку тем, кто ищет убежище на американской земле. Хотя в ходе обсуждений упоминались и случаи в России, основной акцент был сделан на Украине как на стране, где ситуация, по мнению правозащитников, особенно острая и требует немедленного реагирования.

В завершение встречи участники выразили благодарность сотрудникам Офиса международной религиозной свободы за внимательное отношение, готовность к диалогу и стремление учитывать озабоченность религиозных беженцев.

Комиссия США по международной религиозной свободе была создана в 1998 году и действует под эгидой Государственного департамента. Её деятельность была существенно усилена после указа президента Дональда Трампа в 2025 году. Комиссия занимается мониторингом нарушений религиозной свободы и разработкой политических инициатив в сфере защиты прав верующих во всём мире.

Сбор средств на финансирование миссии и защиту преследуемых верующих уже открыт – инициаторы просят поддержать их материально на организацию представительства на Капитолийском холме.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com