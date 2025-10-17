В Вуд-Виллидж, Орегон, арестован 56-летний Иосиф Блашишен по делу о преступлениях против детей

Детективы Офиса шерифа округа Малтнома (MCSO) арестовали 56-летнего мужчину по более чем 140 обвинениям в рамках расследования предполагаемых преступлений против детей.

В понедельник, 6 октября 2025 года, детективы, входящие в оперативную группу по расследованию интернет-преступлений против детей, получили информацию от Национального центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей о случаях сексуального насилия над несовершеннолетними, а также о распространении материалов сексуального насилия над детьми из одного из домов в Вуд-Виллидж, Орегон.

В четверг, 16 октября 2025 года, детективы по постановлению суда провели обыск в доме, расположенном недалеко от пересечения улиц Northeast Pike Street и Northeast Kokanee Lane. В ходе обыска был арестован 56-летний Иосиф Блашишен.

Детективы поместили Блашишена в Центр содержания под стражей округа Малтнома по 142 обвинениям, включая:

Шесть эпизодов сексуального насилия первой степени

Одно обвинение в изнасиловании первой степени

Одно обвинение в содомии первой степени

67 эпизодов склонения детей к сексуальному насилию первой степени

67 эпизодов использования детей в демонстрации сексуально откровенного поведения

Детективы считают, что могут быть дополнительные жертвы, и просят всех, кто располагает информацией, связаться с детективом Диланом Лерчем ([email protected]) или детективом Джонатаном Цвиком ([email protected]).

В соответствии с законом штата Орегон полиция публикует фотографию Блашишена, чтобы помочь в идентификации потенциальных жертв и выявлении дополнительной преступной деятельности.

Все обвинения носят предварительный характер, и каждый арестованный считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.

Информация в этом пресс-релизе основана на предварительном обзоре данных, доступных Офису шерифа округа Малтнома. По мере продвижения расследования информация может изменяться.