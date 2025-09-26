Министр транспорта США ввёл экстренные меры против незаконной выдачи коммерческих прав иностранцам

Министр транспорта США Шон П. Даффи объявил о введении строгих ограничений на получение иностранцами коммерческих водительских удостоверений (CDL). Новые правила вступили в силу немедленно и стали ответом на серию смертельных ДТП и масштабные нарушения, выявленные в ходе проверки Федерального управления безопасности автоперевозчиков (FMCSA).

Теперь иностранные водители смогут претендовать на CDL только при наличии рабочей визы и обязательной проверки через федеральную систему SAVE. По словам Даффи, предыдущая практика привела к тому, что крупногабаритные грузовики оказывались в руках людей без законного статуса в США, что создавало угрозу для миллионов участников дорожного движения.

Наибольшие нарушения выявлены в Калифорнии. Проверка показала, что более 25% лицензий были выданы незаконно, включая случаи, когда документы о пребывании в стране уже давно истекли. В одном из эпизодов водитель из Бразилии получил право управлять школьным автобусом, хотя его легальный статус закончился за несколько месяцев до этого.

В связи с этим федеральные власти обязали Калифорнию:

приостановить выдачу новых лицензий иностранцам;

провести ревизию всех действующих CDL;

аннулировать незаконно выданные права и перевыдать их по новым правилам.

На выполнение этих требований у штата есть 30 дней. В противном случае из федеральных дорожных фондов начнут удерживать средства — сначала почти $160 млн, а через год сумма удвоится.

Кроме Калифорнии, нарушения обнаружены в Колорадо, Пенсильвании, Южной Дакоте, Техасе и Вашингтоне. С января этого года произошло как минимум пять смертельных аварий с участием иностранных обладателей CDL, что стало одной из причин экстренного вмешательства.

Даффи подчеркнул, что меры поддержаны президентом Дональдом Трампом, который ранее подписал указ о признании английского официальным языком США и ужесточил требования к знанию английского для водителей грузовиков. По его словам, «американские дороги должны быть в безопасности, а управлять тяжёлыми машинами могут только квалифицированные и законно находящиеся в стране водители».