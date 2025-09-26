Палата представителей США одобрила законопроект о депортации иммигрантов за вождение в нетрезвом виде

26 июня 2025 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект H.R. 875, известный как «Акт о защите наших сообществ от DUI». Документ существенно ужесточает иммиграционные последствия для иностранцев, осуждённых за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (DUI).

Согласно действующему законодательству, единичный случай DUI не ведёт к автоматической депортации и не препятствует получению грин-карты или гражданства. Однако новый законопроект меняет правила:

Осуждение за DUI станет основанием для депортации – независимо от того, является ли преступление уголовным или административным.

DUI будет препятствием для въезда в США – иностранцев с такой судимостью не будут впускать в страну.

Под ударом окажутся держатели грин-карт – даже законные постоянные жители рискуют потерять право на возвращение в США после поездки за границу, если ранее были осуждены за DUI.

Законопроект уже прошёл Палату представителей и теперь ожидает рассмотрения в Сенате. Для вступления в силу он должен быть подписан президентом.

Значение инициативы



Документ расширяет основания для депортации и связывает систему уголовного правосудия с иммиграционным контролем. Авторы подают его как меру по защите общества от нетрезвых водителей, однако критики считают, что законопроект чрезмерно жёсткий и не учитывает смягчающих обстоятельств, таких как давность нарушения или длительное проживание человека в США.