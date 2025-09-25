Офис шерифа округа Сан-Диего просит помощи жителей в поисках 38-летней Анны Коврижных, о пропаже которой 12 июля 2025 года сообщила её подруга.

По словам родственников, последний раз они выходили на связь с Коврижных 5 июля, когда она находилась в Сан-Диего в рамках автомобильного путешествия по США. Позднее её автомобиль с прицепом был обнаружен без присмотра в районе Потеро.

Местонахождение и состояние женщины остаются неизвестными. По данным следователей, она могла пересечь границу США и Мексики в районе Текате, Нижняя Калифорния.

Коврижных — блондинка с голубыми глазами, рост 165 см, вес около 45 кг. Может носить парик. На руках у неё несколько татуировок. Также она могла использовать имя «Энджел Вольная».

По некоторой информации пропавшая явлется украинской иммигранткой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анны Коврижных, просят звонить в офис шерифа округа Сан-Диего по телефону (858) 868-3200 или в службу «Crime Stoppers» округа Сан-Диего по телефону (888) 580-8477.

Контакт для СМИ: сержант Джейкоб Клепач ([email protected]), подразделение по расследованию тяжких преступлений, тел. (858) 285-6276.