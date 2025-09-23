Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все свои территории, утраченные в ходе войны с Россией, с помощью НАТО и Европейского Союза. Он отметил, что экономические трудности, с которыми сталкивается Россия, дают Украине стратегическое преимущество. Трамп подчеркнул, что с поддержкой Европы и НАТО Украина может восстановить свои прежние границы и даже, возможно, достичь большего.

Ранее Трамп высказывал сомнения в способности Украины вернуть утраченные территории и предлагал возможные территориальные уступки. Однако после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке он изменил свою позицию, заявив, что Украина имеет возможность вернуть все свои территории.

Трамп также раскритиковал продолжение военных действий России, назвав страну «бумажным тигром» и отметив, что война, которая должна была быть выиграна реальной военной силой за неделю, продолжается уже три с половиной года. Он добавил, что российский народ скоро осознает экономические трудности, вызванные войной, такие как дефицит бензина и другие проблемы в военной экономике.

Президент США выразил поддержку Украине и заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие НАТО для использования в соответствии с его решениями. Он также подчеркнул важность финансовой поддержки Европы и НАТО для достижения мира и восстановления Украины.