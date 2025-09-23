Изменения в федеральной и региональной политике вносят изменения в программу Medi-Cal, которая обслуживает почти 14 миллионов жителей Калифорнии, что составляет более трети населения штата.

На специальном первом из шести брифингов ACoM 11 сентября руководители и эксперты Департамента здравоохранения Калифорнии (DHCS) обсудили влияние на бюджет штата и новые федеральные требования, которые изменят программу Medi-Cal в 2026–2028 годах. Докладчики рассказали, кого коснутся эти изменения, когда они вступят в силу, и ответили на вопросы о том, какие медицинские льготы останутся неизменными

Эти изменения влияют на то, как миллионы жителей Калифорнии получают доступ к медицинской помощи, и четкая информация крайне важна для того, чтобы семьи, особенно иммигранты и семьи со смешанным статусом, понимали свои льготы и знали, как их сохранить.

«Федеральные изменения, безусловно, затронут пользователей Medi-Cal», — сказал Тайлер Садвит, директор программы Medicaid штата DHCS. «Поэтому наша цель на сегодня — рассказать, что нужно сделать, чтобы сохранить Medi-Cal и её бенефиты. Даже учитывая все происходящие изменения, Medi-Cal будет продолжать помогать миллионам калифорнийцев».

«Medicaid известен в Калифорнии под названием Medi-Cal. Это самая большая программа медицинской помощи в стране. Почти 14 миллионов калифорнийцев пользуются этой программой, от которой особенно зависят пожилые люди, беременные женщины, дети и жители с низким доходом. Услуги Medi-Cal включают визиты к врачу, пребывание в стационаре, неотложную помощь, психическое здоровье, лекарства, доставку на приёмы и другое».

«Несколько слов о продолжающихся разговорах о том, что офицеры ICE и Департамент внутренней безопасности (DHS) используют данные Medicaid в своей работе. С 12 августа 2025 года федеральный судья заблокировал использование любой информации Medicaid Департаментом внутренней безопасности с целью иммиграционного контроля. Также в августе судья предупредил Агентство здравоохранения и социальных служб США о недопустимости передачи медицинских данных в DHS. Калифорния также присоединилась к иску нескольких штатов, чтобы обеспечить эту защиту. Департамент юстиции США подтвердил, что Департамент внутренней безопасности не использует данные Medi-Cal, полученные от Калифорнии, для иммиграционного контроля».

«По закону Калифорния подаёт данные Medi-Cal каждый месяц в Федеральные центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) — агентство, курирующее медицинскую помощь. Калифорния никогда не делилась иной информацией, кроме той, которую требует агентство. Данные, которые мы отправляем, — это часть рутинной программы Medicaid и включают основные демографические сведения и информацию о праве на участие: ФИО, SSN, адрес и общий иммиграционный статус. CMS требует сохранять эту информацию конфиденциальной. Эта информация необходима для администрирования программы Medicaid».

«Прекращение использования Medi-Cal не стирает и не удаляет информацию, которая ранее была предоставлена в федеральное агентство CMS», — подчеркнул Тайлер Садвит.

Ключевые изменения в Medi-Cal

«Что касается недавнего федерального закона HR 1, так называемого „Закона об одном прекрасном законе“, — он вводит новые правила в программу Medicaid, некоторые из которых вступают в силу в 2027 году. Я хочу обратить внимание на ключевые изменения, которые коснутся пользователей Medi-Cal.»

Первое большое изменение в Medi-Cal — это требование к работе. С 1 января 2027 года несельские взрослые в возрасте от 19 до 64 лет должны будут работать, заниматься волонтерством, учиться или проходить тренинг по работе продолжительностью не менее 80 часов в месяц, чтобы сохранить Medi-Cal. Работа, учеба или волонтерство должны быть должным образом задокументированы, чтобы Департамент здравоохранения мог их принять.

Среди требований к работе есть следующие: работать не менее 80 часов в месяц и получать оплату не менее $580 в месяц. Можно быть сезонным работником, который зарабатывает $580 в месяц в течение последних шести месяцев; участвовать в тренингах или волонтерской деятельности; учиться хотя бы полдня (например, посещать несколько занятий в семестр); а также совмещать работу с учебой, учебу с волонтерской деятельностью и т. д.

Если требование к работе не соблюдается, житель Калифорнии может потерять страховку Medi-Cal.

Исключения из нового требования: дети до 18 лет, пожилые люди в возрасте 65 лет и старше, беременные (и в течение одного года после рождения ребёнка) — им программа Medi-Cal гарантирована. Также требование не распространяется на родителей детей младше 14 лет, людей с инвалидностью, лиц с проблемами здоровья, включая психическое, недавно освобождённых заключённых (исключение действует в течение 90 дней после освобождения), представителей американских индейцев и коренных народов Аляски, а также на приёмных воспитанников до 26 лет.

Medi-Cal будет рассылать эту информацию, предоставляя ресурсы, чтобы пользователи могли выполнить новое требование.

Второе изменение касается регулярности обновления Medi-Cal. С 1 января 2027 года калифорнийцы в возрасте от 19 до 64 лет, у которых нет детей младше 19 лет, должны будут подавать формы для подтверждения права на участие в Medi-Cal дважды в год.

“Мы понимаем, что это требование увеличивает бумажную волокиту и риск потери покрытия, поэтому мы автоматизируем этот процесс настолько, насколько это возможно,” — отметил Садвит.

Третье изменение — будет введена доплата (co-payments). С октября 2028 года некоторым взрослым придется доплачивать небольшую сумму (Департамент здравоохранения работает над её размером) за некоторые медицинские услуги, например, тесты. Основные услуги, такие как неотложная помощь, медосмотры, ведение беременности, педиатрия и психологическая помощь, останутся бесплатными.

“Изменения, вызванные «Одним прекрасным законом», безусловно, вызывают много вопросов, волнений и опасений, особенно среди иммигрантских сообществ,” — сказала Инджя Хуан, заместитель директора по вопросам льгот и прав на медицинское обслуживание DHCS. “Мы призываем пользователей Medi-Cal продолжать пользоваться этой программой несмотря на все опасения. Я подчеркиваю, что большинство пользователей Medi-Cal не попадают под новые изменения.”

Что остается неизменным в Medi-Cal.

Для большинства пользователей изменений не будет, включая перечень услуг: от визитов к врачу до психологической помощи и лечения зависимостей от наркотиков.

“Также будет действовать программа Umbrella для пользователей Medi-Cal, находящихся на грани потери жилья. Подробности о ней мы расскажем на других брифингах,” — заявила Инджя Хуан.

Новое в Medi-Cal с 2026 года

“Если вы уже пользуетесь Medi-Cal, вы сохраняете это право и в период обновления — вы получите желтый конверт с документами, как обычно.”

Изменения, вызванные новым законом, коснутся иммигрантов без документов, то есть тех, кто не имеет легального миграционного статуса. Здесь можно посмотреть, какие категории иммигрантов относятся к этой группе.

“Эта таблица пока не отражает все изменения, введённые федеральным законодательством,” — подчеркнула Хуан. “Также Medi-Cal будет учитывать ваши активы, а не только уровень дохода.”

По словам Инджя Хуан, начиная с января 2026 года будут действовать следующие изменения:

Пауза в регистрации новых заявок (enrollment pause) для иммигрантов без документов распространяется на лиц в возрасте от 19 лет и старше. Однако беременные женщины и дети до 18 лет независимо от иммиграционного статуса не подпадают под действие этой паузы.

Стоматологическое покрытие будет отменено с 1 июля 2026 года для иммигрантов без документов в возрасте от 19 лет и старше, но экстренная помощь при острой зубной боли и аналогичных состояниях останется доступной по усмотрению врача. Беременные и дети до 18 лет независимо от иммиграционного статуса не затрагиваются этим изменением. С 1 июля 2027 года для иммигрантов без документов в возрасте от 19 лет и старше будет введен ежемесячный взнос (premium) в размере $30. Под это требование не попадают беременные, дети до 18 лет и пожилые люди старше 65 лет независимо от иммиграционного статуса.

Если вы сейчас иммигрант без документов, но уже пользуетесь страховкой Medi-Cal, убедитесь, что обновили её до января, предоставив все необходимые документы — тогда ваше покрытие сохранится.

Мы будем высылать счета и уведомления об оплате. Если платеж будет пропущен, медицинские услуги не будут приостановлены немедленно — предоставляется 90-дневный льготный период для погашения долга. В течение этого времени можно обращаться за медицинской помощью, но если оплата не будет произведена по истечении трех месяцев, оказание медицинских услуг будет приостановлено, за исключением экстренной помощи.

Проверка активов (asset test) возвращается в Medi-Cal с 1 января 2026 года: ваши активы будут изучаться при рассмотрении права на получение Medi-Cal. В основном это коснется пожилых людей в возрасте 65 лет и старше и инвалидов. Это часть федеральных правил, относящихся к Medicaid. Проверка активов должна показать, что доход (return) на человека не превышает $130 000. Владение домом, одной машиной или пенсионным счетом не влияет на право получения Medi-Cal и не подпадает под проверку активов.

“Для иммигрантских сообществ на данном этапе самым правильным будет следить за актуальностью своей контактной информацией и за сроками своего медицинского покрытия. Если вы что-то пропустили, у вас будет 90 дней для предоставления недостающей информации, которую можно добавить онлайн,” – подытожила Инджя Хуан, призвав внимательно изучить информацию о грядущих изменениях в Medi-Cal на сайте Департамента здравоохранения.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services