Президент Трамп выступил на Генассамблее ООН, осудил политику ООН и глобальные конфликты

Президент США Дональд Трамп выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН, подчеркнув экономические достижения своей администрации, успехи в укреплении национальной безопасности и призвав к реформам международных организаций.

В своей речи Трамп заявил, что всего за восемь месяцев его текущей администрации США стали «самой горячей страной в мире», с «самой сильной экономикой, армией, границами и духом». Он отметил снижение цен на энергию, бензин, продукты питания и ипотеку, а также рост фондового рынка и заработной платы рабочих. По словам президента, за этот период было привлечено инвестиций на $17 триллионов, что значительно превышает показатели предыдущей администрации.

Особое внимание Трамп уделил вопросам национальной безопасности и миграционной политики. Он заявил о полном прекращении незаконного пересечения южной границы США за последние четыре месяца и похвалил усилия Сальвадора по задержанию преступников, пытавшихся проникнуть в страну. Президент также раскритиковал политику предыдущей администрации, назвав её разрушительносй и обвинив в массовых проблемах с миграцией, преступностью и торговлей людьми.

В контексте войны в Украине Трамп отметил, что этот конфликт «никогда не должен был начаться» и критиковал руководство США за неспособность предотвратить кровопролитие. Он подчеркнул, что Россия является ключевым участником конфликта, и обвинил европейские страны в финансировании войны через закупки российской нефти и газа. По словам президента, США готовы вмешаться и использовать сильные экономические меры, включая тарифы, чтобы остановить кровопролитие, если Европа не примет аналогичных действий.

Трамп также коснулся гуманитарных аспектов конфликта, заявив о необходимости немедленного прекращения боевых действий и возвращения всех заложников. Он призвал мировое сообщество к совместным усилиям по предотвращению дальнейших жертв и усилению контроля над распространением опасного оружия.

Кроме того, президент США вновь поднял тему глобальной миграции, осудив политику ООН по финансированию потоков нелегальных мигрантов и подчеркнув важность защиты национальных границ.