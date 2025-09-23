Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолёты, если они нарушают воздушное пространство союзников. Об этом он сообщил в ходе недавней встречи с журналистами на полях международных мероприятий.

Ранее в этом месяце Польша и Румыния зафиксировали нарушения своего воздушного пространства российскими самолётами, что вынудило НАТО поднять истребители для перехвата. Трамп подчеркнул, что в ответ на такие инциденты страны альянса должны действовать решительно и использовать право на воздушную оборону.

Президент также отметил, что такие меры необходимы на фоне роста активности российских дронов и военных самолётов вблизи границ стран НАТО. Польша недавно заявила о том, что её войска сбили несколько российских дронов, а инциденты с воздушным пространством продолжают создавать напряжённость в регионе.

Выступая сегодня на специальном заседании Совета безопастности ООН, Трамп подчеркнул поддержку союзников по НАТО и необходимость жёсткой реакции на любые нарушения безопасности, чтобы гарантировать защиту территориальной целостности стран альянса. Американский президент заявил, что США готовы использовать «сильные экономические меры против России», а в разговоре с Зеленским Трамп отметил, что украинские солдаты демонстрируют невероятную храбрость и что у Украины есть шанс отвоевать свои территории у России.



