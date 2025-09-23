Трамп о войне в Украине и поддержке НАТО: «Украинские солдаты демонстрируют невероятную храбрость»

Президент США Дональд Трамп провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув продуктивность переговоров и выразив уважение к «невероятной храбрости» украинских солдат. По словам Трампа, украинские войска за последний месяц освободили около 360 километров территории, продолжая сопротивление российской армии.

Президент США отметил, что важную роль в гуманитарных вопросах играют первые леди США и Украины, в частности, в защите украинских детей. Также обсуждались вопросы гарантий безопасности для Украины, координация с союзниками НАТО и поддержка альянса в случае нарушения воздушного пространства союзников со стороны России.

Трамп подчеркнул необходимость давления на экономику России и введения дополнительных санкций, включая ограничение на покупку российской нефти и газа странами Европы. Он отметил, что украинская армия успешно противостоит значительно превосходящим силам РФ, несмотря на то, что конфликт длится уже более трёх с половиной лет, тогда как ожидалось, что война закончится за несколько дней.

Президент США высоко оценил военную и моральную стойкость Украины и выразил готовность продолжать поддержку страны до прекращения боевых действий.