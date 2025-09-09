В Польше произошло нарушение воздушного пространства со стороны российских беспилотников. Силы противовоздушной обороны страны уничтожили несколько дронов, которые пересекли границу, а военные и авиация НАТО были приведены в боевую готовность.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «акт агрессии» и заявил, что ситуация полностью контролируется. Он отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и провёл экстренное заседание Совета министров.

Инцидент произошёл на фоне продолжающихся атак российских войск на территорию Украины. Польша и другие страны ЕС усилили меры безопасности вдоль своих границ, опасаясь, что российские беспилотники могут пересекать границы стран НАТО.

В связи с угрозой временно закрыты аэропорты Варшавы, Люблина и Жешува. Военные рекомендуют гражданам оставаться в безопасных помещениях, особенно в регионах Подляское, Мазовецкое и Люблинское.

Министр обороны Влодзимеж Косиняк-Камиш подчеркнул, что действия против дронов проводились совместно с НАТО и направлены на защиту страны, а также на предотвращение угроз соседним государствам, включая Украину.