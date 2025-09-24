Калифорнийцы получат компенсации за электричество в октябре, с 2026 года возвраты возрастут до $60 млрд

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что более 11,5 миллиона домохозяйств штата автоматически получат компенсации в своих октябрьских счетах за электроэнергию в рамках программы California Climate Credit. Средний размер возврата составит $61. Общая сумма выплат в октябре превысит $700 млн для бытовых потребителей и $60 млн — для малого бизнеса.

Эти компенсации предоставляются дважды в год. Ранее жители уже получили аналогичный кредит в апреле. Таким образом, в 2025 году средний совокупный возврат для большинства семей достигнет $198.

По словам Ньюсома, благодаря новому закону, подписанному на прошлой неделе, объем климатического кредита в ближайшие годы существенно увеличится. До 2045 года на эти выплаты планируется направить до $60 млрд.

Программа Cap-and-Invest, действующая с 2014 года, уже позволила вернуть калифорнийцам $14,6 млрд. В 2025 году общий объем кредитов для населения составит $2,4 млрд — $1,4 млрд для потребителей электроэнергии, $1 млрд для пользователей природного газа и дополнительно $122 млн для малого бизнеса.

Возвраты будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявки. Их размер варьируется от $35 до $259, в зависимости от категории клиента.

Кроме компенсаций в счетах за электричество, программа финансирует проекты по борьбе с изменением климата: создание доступного жилья рядом с рабочими местами, развитие высокоскоростной железной дороги, внедрение экологичного транспорта в уязвимых сообществах.

Согласно данным властей, с 2000 года выбросы парниковых газов в Калифорнии сократились на 20%, тогда как ВВП штата вырос на 78%. В 2023 году Калифорния почти на две трети обеспечивалась чистой энергией, став крупнейшей экономикой мира, достигшей такого уровня.