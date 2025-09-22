Рано утром в понедельник неподалёку от города Беркли, штат Калифорния, произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 2:56 ночи, эпицентр находился примерно в двух милях от города, неподалёку от разлома Хейворд,

Данных о серьёзных разрушениях или пострадавших пока не поступало, однако подземные толчки ощутили многие жители Сан-Франциско-Бей-Эриа.

Власти региона распространили экстренное предупреждение:

“Жителям и студентам рекомендовали сохранять спокойствие, быть готовыми к повторным толчкам и при необходимости укрываться в безопасных местах. Сообщений о серьёзных разрушениях или пострадавших пока не поступало.”

Всего несколькими днями ранее, 18 сентября 2025 года, мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло к востоку от Петропавловска-Камчатского. Геологическая служба США (USGS) отметила, что это событие стало крупнейшим афтершоком после разрушительного землетрясения магнитудой 8,8, зафиксированного на Камчатке 29 июля. В регионе тогда объявлялось предупреждение о цунами.