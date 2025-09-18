Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло на Камчатке — угроза цунами

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее к востоку от Петропавловска-Камчатского, является крупнейшим афтершоком после мощного землетрясения магнитудой 8,8 на Камчатском полуострове 29 июля 2025 года.

По данным USGS, подземные толчки произошли в результате мелководного обратного разлома. Предыдущий крупный афтершок магнитудой 7,4 был зафиксирован 13 сентября. Землетрясение связано с движением Тихоокеанской плиты к северо-западу относительно Северо-Американской со скоростью около 80 мм в год, что соответствует процессам субдукции в Курильско-Камчатском дуговом регионе.

Толчки такого масштаба обычно затрагивают обширную область разлома: длина разрыва около 100 км, ширина — около 50 км.

По последним данным, землетрясение магнитудой 7,8 у восточного побережья Камчатки вызвало предупреждение о цунами для южной части Аляски и полуострова Аляска. Волны могли затронуть побережья Аляски, включая Алеутские острова.