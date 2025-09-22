Президент США Дональд Трамп 19 сентября 2025 года подписал прокламацию «Ограничение въезда определённых временных иностранных работников», которая стала первым шагом в реформировании программы виз H-1B.

Согласно документу, при подаче любых новых петиций на получение визы H-1B после 21 сентября необходимо внести дополнительный платёж в размере 100 тысяч долларов. Это правило распространяется и на лотерею 2026 года.

Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности, а также Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) и Таможенно-пограничная служба уже выпустили инструкции по применению новых правил.

При этом прокламация не затрагивает ранее выданные визы и поданные до 21 сентября петиции, а также не меняет порядок продления H-1B.

Власти также анонсировали дальнейшие шаги по реформе программы: повышение уровня минимальной зарплаты для иностранных специалистов и приоритет для более высокооплачиваемых заявителей в лотерее H-1B, говорится в сообщении Госдепа.