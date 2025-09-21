В Лос-Анджелесе вновь привлекло внимание объявление о продаже вакантных мест для захоронения рядом со склепом легендарной актрисы Мэрилин Монро. Предложение касается престижного мемориального парка Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park, где покоятся многие звёзды Голливуда.

Стоимость участка составляет около 2 миллионов долларов. Для дорогого района Калифорнии сумма выглядит вполне обычной, но возможность «провести вечность» рядом с иконой кинематографа и символом XX века придаёт сделке особый статус.

Напомним, в том же мемориальном комплексе захоронен основатель журнала Playboy Хью Хефнер, который при жизни приобрёл место рядом с актрисой. Эксперты отмечают, что подобные предложения нередко рассматриваются не только как личная прихоть, но и как выгодная инвестиция с перспективой последующей перепродажи.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

