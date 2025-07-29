Цунами и разрушения после мощного землетрясения у берегов России: эвакуации в США, Японии и на Гавайях

На Гавайях объявлено предупреждение о цунами: по улицам Вайкики звучат сирены, отель Hilton Hawaiian Village просит гостей не спускаться ниже четвёртого этажа. Власти США предупреждают об угрозе для северного побережья Калифорнии — от мыса Мендосино до границы с Орегоном. Управление по чрезвычайным ситуациям Калифорнии координирует действия с местными службами и просит граждан оставаться начеку и выполнять инструкции спасателей.

Тем временем, на Дальнем Востоке России цунами уже обрушилось на портовый город Северо-Курильск, где проживает около 2000 человек. По данным МЧС России, часть города оказалась затопленной. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как здания стоят в воде. В Петропавловске-Камчатском зафиксированы разрушения: в детском саду обрушилась стена, в новом терминале аэропорта пострадала женщина. Олег Мельников, министр здравоохранения региона, сообщил, что несколько человек получили травмы — кто-то пострадал при эвакуации, один человек выпрыгнул из окна.

На Камчатке отключалась электроэнергия, были перебои с мобильной связью. Жители выбегали из домов босиком и без верхней одежды. Очевидцы сообщают, что мебель в квартирах опрокидывалась, дрожали балконы, а автомобили раскачивались на улицах. Все пострадавшие, по официальным данным, находятся в удовлетворительном состоянии. Власти продолжают мониторинг последствий и призывают граждан не возвращаться в прибрежные зоны до отдельного распоряжения.