Абдулвахид Кандахоров, гражданин России, родившийся в Таджикистане, был арестован 23 мая 2025 года в Филадельфии сотрудниками ICE при поддержке ФБР. Его подозревают в причастности к международной террористической организации «Аль-Каида». Власти Таджикистана объявили Кандахорова в розыск за организацию преступного сообщества на территории страны.

В настоящий момент Кандахоров находится под стражей ICE в Пенсильвании, в центре обработки задержанных Mosshannon Valley ICE Processing Center. Он ожидает рассмотрения дела о депортации, при этом соблюдаются все его процессуальные права, включая право на справедливое судебное разбирательство, отмечают в иммиграционной службе.

Арест Кандахорова стал результатом совместной работы американских правоохранительных органов, включая подразделение ICE в Филадельфии и ФБР, в рамках усилий по выявлению и задержанию лиц, подозреваемых в связях с террористическими организациями. Американские власти подчеркнули, что “такие меры направлены на защиту общественной безопасности и предотвращение возможных террористических действий на территории США”.

Ранее сообщалось о задержании гражданина Таджикистана в Нью-Йорке и гражданина Кыргызстана в Чикаго.