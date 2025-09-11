Отец убитого на Burning Man россиянина обратился к президенту США за помощью в расследовании:

Отец 35-летнего Вадима Круглова, погибшего на международном фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок, Игорь Круглов, обратился за помощью к президенту Дональду Трампу. Мужчина заявил, что с момента обнаружения тела сына прошло больше недели, но расследование не дало результатов.

«Десять дней прошло. Дело получило международную огласку. Однако расследованием занимается один местный шериф, а федеральные органы так и не приступили к нему. Между тем, в Нью-Йорке ужасное убийство гражданки Украины в метро было раскрыто за пару дней силами ФБР. Я понимаю, в Нью-Йорке много видеокамер, возможностей. И убийцу можно поймать быстро. В пустыне Блэк Рок видеокамер нету. Но я полагаюсь на профессионализм сотрудников ФБР. Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына, – сказал Игорь Круглов», — сказал Игорь Круглов в интервью KP.RU.

По словам семьи, Вадим Круглов был активным участником фестиваля, строил лагерь, создавал арт-объекты и помогал другим. В соцсетях его уже называют «настоящим героем Бёрна».

Фестиваль Burning Man проходил с 24 августа по 1 сентября и собрал около 80 000 участников из разных стран. Инцидент произошёл вечером 30 августа во время сожжения центральной деревянной фигуры. Один из участников сообщил заместителю шерифа о мужчине, лежащем в луже крови. На место прибыли сотрудники офиса шерифа округа Першинг, рейнджеры федерального Бюро по управлению земельными ресурсами и рейнджеры Burning Man.

Согласно официальной информации, Вадим Круглов скончался от ножевых ранений. На данный момент о подозреваемых или мотивах убийства не сообщается.

Организаторы фестиваля выразили соболезнования семье и друзьям погибшего и заявили, что сотрудничают со следствием. Также планируется совместное пожертвование в программу Secret Witness, которая выплачивает вознаграждения за информацию, способствующую расследованию.

Федеральное Бюро по управлению земельными ресурсами подтвердило личность погибшего. Семья и друзья собирают средства, чтобы перевезти тело Вадима в Омск для прощания и похорон на родине.

Трагедия произошла на фоне других необычных событий на фестивале: сильная пылевая буря парализовала движение в Блэк-Рок-Сити, а в одном из лагерей случились преждевременные роды. Смерть Круглова вызвала бурные обсуждения среди участников и зрителей фестиваля, некоторые требуют его полного закрытия.