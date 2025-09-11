В городе Шарлотт, Северная Каролина, полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, подозреваемого в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. Трагический инцидент произошёл 22 августа на линии лёгкого метро Lynx Blue Line. По данным полиции, Браун трижды ударил ножом Заруцкую прямо в вагоне метро. Жертва скончалась на месте. При задержании у подозреваемого был найден складной нож, а его одежда полностью совпадала с описанием свидетелей происшествия.

Мать и сестра Брауна сообщили, что мужчина страдал психическими заболеваниями, включая шизофрению, и утверждал, что в его организме якобы присутствует «вещество», которое контролировало его действия. В аудиозаписи разговора с сестрой, полученной ABC News, Браун заявляет, что «вещество» заставило его напасть на Заруцкую, а сам он якобы не знал женщину лично. «Убедитесь, что это сделал я, а не вещество. И я говорю вам — это вещество сделало это», — сказал он.

«Славянскому Сакраменто» удалось подтвердить в суде, что арестованного направили на психиатрическую экспертизу.

Федеральное бюро расследований предъявило Брауну обвинения по статье о насилии против системы массового транспорта. Дело рассматривается в Западном округе Северной Каролины, и обвинения включают использование опасного оружия с намерением причинить смерть или серьёзный вред пассажирам и работникам системы метро.