В ходе рейда ICE в Чикаго были арестованы 13 человек, включая гражданина Кыргызстана

Агентство иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) арестовало в Чикаго нескольких опасных нелегальных иммигрантов, подозреваемых в тяжких преступлениях, включая сексуальное насилие над детьми, изнасилование, вооружённое ограбление и домашнее насилие. Операция получила название Operation Midway Blitz и посвящена памяти Кэти Абрахам, погибшей в ДТП, спровоцированном пьяным водителем-нелегалом Хулио Кукул-Болом в Иллинойсе.

«За последние дни в Чикаго ICE задержало педофилов, насильников, абьюзеров, вооружённых грабителей и других опасных преступников. Это те нелегальные иммигранты, которых губернатор Притцкер, мэр Джонсон и их коллеги из числа сторонников политики защищают больше, чем законопослушных граждан США», — заявила помощник секретаря Триша МакЛафлин. «Эти преступники приезжают в Иллинойс, потому что политики, поддерживающие права на убежище, позволяют им свободно передвигаться и терроризировать невинных людей без последствий. Президент Трамп и секретарь Ноем дают ясный сигнал: ни один город не является безопасной гаванью для преступных нелегальных иммигрантов. Если вы незаконно попадаете в нашу страну и нарушаете законы, мы найдём вас, арестуем, депортируем и вы больше не вернётесь».

Среди задержанных — Болотбек Дженутбаев, уроженец Кыргызстана, находящийся под стражей ICE в штате Индиана.

Операция продолжается, и ICE обещает усиливать контроль за преступными элементами среди нелегальных иммигрантов в США.

Между тем, в Чикаго проходят одни из самых массовых протестов, тысячи людей вышли на улицы, чтобы выступить против арестов DHS, ICE и политики Трампа.