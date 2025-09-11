В Нью-Йорке ICE арестовало Баходура Давлатова, 28-летнего гражданина Таджикистана, по обвинениям в сексуальном насилии и домогательствах

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) арестовала Баходура Давлатова, 28-летнего гражданина Таджикистана. Ему предъявлены обвинения в принудительном сексуальном контакте с жертвой в автобусе, поезде или метро, сексуальном насилии третьей степени (контакт без согласия другой стороны) и домогательствах второй степени (физический контакт).

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в ICE, Баходур Давлатов, 28-летний гражданин Таджикистана, находится под стражей ICE в штате Нью-Джерси, в исправительном учреждении Delaney Hall Detention Facility.

Ранее сообщалось, что в Чикаго прошли массовые рейды ICE, в результате которых были арестованы 13 человек, в том числе гражданин Кыргызстана.

Тем временем американская пресса сообщает о планах Белого дома провести рейды в крупных городах, включая Нью-Йорк, Чикаго, Массачусетс и Новый Орлеан.



