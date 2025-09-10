Дональд Трамп резко высказался по поводу трагедии, связанной с гибелью молодой девушки из Украины, которая “приехала в Америку в поисках мира и безопасности”.

«ЖИВОТНОЕ, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, должно получить “быстрый” суд (в этом нет никаких сомнений!) и быть приговорено ТОЛЬКО к СМЕРТНОЙ КАЗНИ. Другого варианта быть не может!!!» — написал Трамп.

Президент подчеркнул, что в подобных случаях правосудие должно быть максимально жёстким и безотлагательным.

Днем ранее Министерство юстиции США предъявило федеральное обвинение нападавшему в трамвае в Шарлотте. В случае признания виновным Брауну грозит пожизненное заключение или смертная казнь, говорится в пресс-релизе Минюста. Окончательное наказание определит суд.

Ирина Заруцкая трагически погибла 22 августа 2025 года — её жестоко убили в общественном транспорте города Шарлотт.

