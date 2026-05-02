Римско-католическая епархия Окленда планирует закрыть 13 приходов и церковных объектов в Восточном заливе Сан-Франциско в рамках многолетнего процесса реорганизации, направленного на адаптацию к снижению посещаемости и изменению демографической ситуации.

В обращении к духовенству и верующим епископ Майкл С. Барбер сообщил что, реформа необходима из-за сокращения числа прихожан, уменьшения участия в таинствах, снижения набора в католические школы, а также нехватки священников и финансовых трудностей в ряде приходов.

Он подчеркнул, что многие приходы были рассчитаны на реалии середины XX века и больше не соответствуют текущим условиям. В рамках изменений приходы будут перераспределены, а прихожане закрываемых храмов переведены в другие общины.

Решение о реструктуризации также принимается на фоне тяжёлого финансового положения епархии, связанного с сотнями исков по делам о сексуальных злоупотреблениях, что, по сообщениям, существенно влияет на её долгосрочную устойчивость.

Между тем, жюри округа Аламеда 22 апреля 2026 года присудило 16 миллионов долларов бывшему алтарнику из Юнион-Сити, который заявил, что в 1975 году дважды подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего католического священника Стивена Кизла.

Это решение стало одним из так называемых «пробных» (bellwether) дел в рамках массовых исков против Римско-католической епархии Окленда, которая подала заявление о банкротстве в 2023 году.

Истец, фигурирующий в материалах дела как «John Doe», — 61-летний отец четырёх детей. По данным стороны обвинения, он подвергся насилию в возрасте 10 лет во время пребывания в приходском доме, где оставался на ночёвках у священника.

Стивен Кизл ранее был арестован в 1978 году по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, лишён сана в 1987 году и вновь осуждён в 2004 году. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме по отдельному делу о смертельном ДТП 2022 года.

Решение суда рассматривается как первое в Калифорнии вердиктное дело по искам против католического духовенства после принятия Child Victims Act, который временно открыл возможность подачи исков по делам с истёкшими сроками давности.

В заявлении епархии Окленда говорится, что церковь признаёт факт злоупотреблений и выражает надежду, что решение суда «поможет принести мир и исцеление пострадавшему».