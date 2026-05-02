В Калифорнии утвердили новые правила для беспилотных грузовых автомобилей

Власти Калифорнии приняли обновлённые правила для беспилотных транспортных средств, усиливающие требования к безопасности, контролю и ответственности компаний. Новые нормы распространяются как на легковые, так и на тяжёлые автомобили и открывают рынок для беспилотных грузовиков и общественного транспорта.

Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) также одобрил тестирование и эксплуатацию тяжёлых беспилотных автомобилей, включая фуры, на дорогах штата. Это решение стало значительным расширением программы автономного транспорта.

Согласно правилам, производители обязаны проходить поэтапные испытания — сначала с водителем, затем без него — и подтверждать безопасность технологий. Полиция получила право привлекать компании к ответственности за нарушения ПДД, совершённые беспилотными автомобилями. Также введено требование реагировать на вызовы экстренных служб в течение 30 секунд, а в случае чрезвычайных ситуаций местные власти смогут ограничивать движение с помощью специальных геозон.

Часть положений вступает в силу немедленно, остальные будут внедряться поэтапно в ближайшие месяцы.