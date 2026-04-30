Министерство юстиции США объявило о создании новой межрегиональной группы по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения на Западном побережье. Инициатива получила название West Coast Health Care Fraud Strike Force и охватит штаты Аризона, Невада и северный округ Калифорния.

Новая структура объединяет подразделение по борьбе с мошенничеством Минюста США с прокуратурами соответствующих федеральных округов. В ведомстве подчеркнули, что модель таких оперативных групп уже доказала свою эффективность: по всей стране с её помощью были привлечены к ответственности более 6200 обвиняемых, причинивших ущерб государственным и частным страховым программам на сумму свыше 45 миллиардов долларов.

Как заявил представитель Минюста Колин Макдональд, создание группы связано с ростом числа мошеннических схем в здравоохранении, включая сложные технологические и трансграничные операции. По его словам, власти намерены активно применять аналитические инструменты и координированные расследования для пресечения таких преступлений.

Прокурор Северного округа Калифорнии Крейг Миссакян отметил, что регион Кремниевой долины стал одним из центров высокотехнологичных мошеннических схем, направленных на хищение средств программ, таких как Medicare. В свою очередь прокурор округа Аризона Тимоти Куршэн сообщил, что только в его штате правоохранители уже пресекли схемы на сумму свыше одного миллиарда долларов.

В числе недавних дел — расследования, связанные с мошенничеством в сфере лечения ран, злоупотреблениями в реабилитационных центрах и незаконным оборотом рецептурных препаратов. В одном из случаев руководители технологической компании были осуждены за схему стоимостью более 100 миллионов долларов, включавшую незаконное распространение препарата Adderall через интернет.

В работе новой группы примут участие такие ведомства, как ФБР, DEA и Управление генерального инспектора Минздрава США. По словам представителей правоохранительных органов, координация усилий позволит быстрее выявлять и пресекать сложные схемы, наносящие ущерб налогоплательщикам и пациентам.

В Минюсте подчеркнули, что мошенничество в сфере здравоохранения наносит значительный ущерб федеральным программам, включая Medicare, Medicaid и TRICARE, а его жертвами становятся пожилые люди, инвалиды и малообеспеченные семьи. Ведомство призывает граждан сообщать о подобных преступлениях и заявляет о намерении использовать все доступные правовые инструменты для привлечения виновных к ответственности.

Создание новой группы стало частью более широкой стратегии усиления борьбы с мошенничеством, реализуемой в рамках федеральной политики, поддерживаемой администрацией Дональда Трампа.