Полиция арестовала двух жителей города Глендейл, которых подозревают в масштабной схеме мошенничества с возвратами в сети магазинов Nordstrom. По данным следствия, ущерб компании составил около 300 тысяч долларов.

Как сообщили правоохранительные органы, магазин выявил систематическую схему подозрительных возвратов, включая дорогостоящие товары — в том числе дизайнерские сумки и одежду. После внутреннего анализа к делу были привлечены детективы, которые установили связь с жителями Глендейла — Арпине Саркисян и Аргином Гарапетяном.

По словам сержанта полиции Глендейла Майка Побохяна, следователи совместно с представителями Nordstrom установили, что с 2019 года подозреваемые приобрели 224 товара, которые впоследствии были возвращены в рамках предполагаемой схемы.

По версии следствия, подозреваемые покупали дорогие товары, а затем возвращали поддельные или подменённые изделия, получая незаконные возвраты денежных средств. Схема могла действовать в течение нескольких лет и включать сотни операций.

Расследование продолжается, полиция не исключает выявления дополнительных эпизодов.