Трамп отреагировал на нарушение Россией воздушного пространства Польши

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что российские беспилотники пересекли границу Польши — страны-члена НАТО.

«Что происходит с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши дронами? Вот и началось!» — написал Трамп в своём аккаунте в соцсетях.

Инцидент произошёл в ночь на среду: по данным Варшавы и НАТО, более десятка российских дронов нарушили польское воздушное пространство во время атаки на Украину. Часть аппаратов была сбита силами польской ПВО и союзной авиации.

Между тем, в Министерство иностранных дел Польши был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. Ему вручили ноту протеста в связи с неоднократными нарушениями польского воздушного пространства российскими беспилотниками в ночь с 9 на 10 сентября.

Варшава заявила, что рассматривает эти действия как «беспрецедентную атаку на территорию государства — члена НАТО и ЕС». Российскому дипломату было указано на “решительное неприятие Польшей столь грубого нарушения международных норм и обязательств”. По словам польской стороны, действия Москвы подтверждают её несостоятельность как ответственного участника международного сообщества и постоянного члена Совета Безопасности ООН.

“Нарушение воздушного пространства Польше расценивается как очередная преднамеренная провокация, представляющая реальную угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности полётов. В связи с этим российская сторона была призвана немедленно дать объяснения и прекратить недружественные и провокационные шаги против Польши”, – говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Польши.

Москва, в свою очередь, утверждает, что дроны «случайно отклонились от курса».

Ранее Трамп заявил, что «что-то произойдёт» в ходе российско-украинского конфликта.

