Администрация президента США Дональда Трампа не включила финансирование военной помощи Украине в проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год. Об этом сообщает C-Span со ссылкой на документ проекта бюджета.

Речь идёт о программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), через которую ранее осуществлялись поставки вооружений и военной техники Украине на безвозмездной основе. Согласно опубликованной информации, в проекте бюджета на следующий год соответствующее финансирование отсутствует.

По данным СМИ, это означает потенциальное прекращение действующего формата безвозмездной военной поддержки Украины со стороны США, который действовал с предыдущих администраций.

Официальных подробных комментариев Пентагона по структуре конкретных статей бюджета пока не приводится.