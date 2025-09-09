Пограничный патруль США (сектор Юма) сообщил о задержании гражданки России, въехавшей в страну по туристической визе семь лет назад.

По данным ведомства, женщина была остановлена в минувшую пятницу агентами станции Веллтон во время проверки автомобиля на трассе I-8 к востоку от Юмы. Проверка показала, что она находится в стране нелегально.

Россиянка въехала в США в марте 2018 года по визе категории B2, которая позднее была аннулирована за попытку нелегального трудоустройства. Сейчас она находится под федеральной стражей и ожидает рассмотрения дела о депортации, сообщают правоохранители.