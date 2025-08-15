Трамп и Путин встретились в Аляске для обсуждения войны в Украине. Лидеры стран пожали друг другу руки, стоя на красной ковровой дорожке в окружении военных самолётов.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретились лицом к лицу в Анкоридже, штат Аляска, для проведения исторического саммита, посвящённого ситуации в Украине. Встреча началась около 3:30 по восточному времени и, по оценкам, продлится несколько часов.

Когда президент Дональд Трамп приветствовал президента России Владимира Путина на взлётной полосе авиабазы Джойнт-Бейс Элмендорф-Ричардсон, над ними пролетел стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении четырёх истребителей F-35.

Ранее Марко Рубио заявлял, что президенту США нужно «посмотреть Путину в глаза», чтобы оценить его искренность в вопросе прекращения огня.

Лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, а также возможности прекращения войны на территории Украины. Саммит проходит на фоне напряжённой международной обстановки и вызывает широкий общественный и дипломатический интерес.

По прибытии на место встречи оба президента поприветствовали друг друга, после чего начались закрытые переговоры при участии переводчиков и советников. СМИ отмечают, что это первый подобный формат встречи за последние годы.

В Анкоридже также проходят массовые протесты в поддержку Украины, а местные жители с флагами и плакатами выражают своё отношение к конфликту и ожидаемым результатам переговоров.