Трамп и Путин провели «чрезвычайно продуктивные» переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на авиабазе Джойнт-Бейс Элмендорф-Ричардсон прошла «чрезвычайно продуктивно» и позволила достичь значительного прогресса по ряду вопросов.

По словам Трампа, в переговорах участвовали представители администрации, включая Марко, Стива, Скотта, Джонга и других ключевых членов команды, а также бизнес-делегация. «Мы стали самой востребованной страной в мире за короткий срок, и все хотят с нами работать», — подчеркнул он.

Американский лидер отметил, что всегда имел «фантастические отношения» с Владимиром Путиным, несмотря на трудности, связанные с «мифом о России», который, по его словам, осложнял диалог в прошлом. «Сегодня мы согласовали многие пункты, осталось лишь несколько, и один из них действительно значимый. У нас хорошие шансы добиться соглашения», — сказал Трамп.

Президент США поблагодарил Путина и его команду, выразив надежду на продолжение продуктивных контактов. «Мы собираемся остановить гибель 5–6 тысяч человек в неделю, и президент Путин хочет этого так же, как и я», — заявил Трамп.

В завершение встречи лидеры обменялись шутками о возможности следующего раунда переговоров в Москве. «Это интересная идея, — сказал Трамп. — Возможно, это произойдёт».