Трамп и Лукашенко обсудили освобождение заключённых и визит Путина в Аляску

15 августа состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Как сообщил американский лидер, он поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключённых и обсудил возможность освобождения ещё 1300 человек.

Лидеры также коснулись визита Владимира Путина в Аляску и ряда международных тем, включая ситуацию в Украине. Лукашенко пригласил Трампа с семьёй посетить Минск, и приглашение было принято.

Напомним, на этот же день Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже (штат Аляска). По данным СМИ, Трамп уже вылетел с авиабазы Эндрюс, а Путин накануне находился в Магадане.