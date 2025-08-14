Трамп продвигает кандидатуру на Нобелевскую премию мира перед саммитом с Путиным

Президент США Дональд Трамп активно продвигает свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира. В последние недели несколько мировых лидеров, включая премьер-министра Камбоджи Хун Манета, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никол Пашиняна, публично поддержали возможность номинации Трампа за его усилия по урегулированию международных конфликтов.

По данным СМИ, Трамп также связывался с министром финансов Норвегии, чтобы обсудить Нобелевскую премию. Примечательно, что предстоящая встреча президента США с Владимиром Путиным на Аляске рассматривается как ключевой момент, который может усилить его шансы на получение премии.

Эксперты отмечают, что Трамп получает международную поддержку от нескольких стран, включая Израиль и Пакистан, а СМИ и аналитики обсуждают его роль в мирных переговорах и возможные исторические достижения. Сам президент подчеркивает, что его усилия направлены на прекращение войн и продвижение мирного диалога, и рассматривает Нобелевскую премию как признание этих действий.

Саммит на Аляске, запланированный на ближайшие дни, станет важным испытанием для «мирного» имиджа Трампа и его глобальной дипломатической инициативы. Ранее Владимир Путин высоко оценил усилия Трампа по прекращению войны в Украине.